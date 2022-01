Ηράκλειο

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα, με επίκεντρο στα οκτώ χιλιόμετρα δυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Το μέγεθος του σεισμού ήταν 3,1 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 15,9 χλμ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ενώ παρά το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για πιθανές ζημιές.

