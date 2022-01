Χανιά

Χανιά - Πρωτοχρονιά: Κορονορεβεγιόν.. νοσούντων!

Ένα διαφοερετικό ρεβεγιόν έκανε μια παρέα ατόμων με κορονοϊό.

Κι αν πολλοί διαφωνούν κάθετα με την λογική αυτών των πάρτι - καθώς αποτέλεσαν σε πολλές περιπτώσεις υγειονομικές «βόμβες» - αυτό που έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στα Χανιά, έχει ναι μεν κάποια κοινά σημεία, αλλά και μεγάλες, ουσιαστικές διαφορές.

Μια παρέα δέκα ατόμων, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να περάσει μαζί το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της.

Και φόβος… δεν υπήρχε, για έναν απλό λόγο: Διότι όλοι είχαν ήδη νοσήσει με κορονοϊό και ζούσαν ήδη μαζί και απομονωμένοι την καραντίνα τους.

Η παρέα είχε νοσήσει από την παραμονή των Χριστουγέννων με ήπια συμπτώματα και αποφάσισε να απομονωθεί σε ένα σπίτι και μακριά από κάθε άλλη επαφή, να κάνει… το ρεβεγιόν χωρίς μάλιστα να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Τα άτομα πέρασαν μαζί την καραντίνα τους κι εξακολουθούν ακόμη και σήμερα , να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, έχοντας περάσει μια πραγματικά αξέχαστη – για πολλούς λόγους – πρωτοχρονιά!

πηγή: kriti360.gr

