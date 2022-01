Αχαΐα

Πάτρα: Προφυλακιστέος προπονητής για ασέλγεια σε ανήλικη

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον προπονητή τον οποίο κατήγγειλε η ανήλικη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Προφυλακιστέος κρίθηκε με βούλευμα ο προπονητής που είχε κατηγορηθεί από ανήλικη για ασέλγεια.

Λίγο πριν από τις γιορτές, η 14χρονη είχε καταγγείλει τον προπονητή της ότι ασέλγησε σε βάρος της κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Τότε, εισαγγελέας και ανακριτής είχαν πέσει σε διχογνωμία και ο προπονητής είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, εκδόθηκε από το Δικαστικό συμβούλιο το βούλευμα το οποίο αποφάσισε την προφυλάκιση του.

