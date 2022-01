Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - θάνατος πρόωρου βρέφους: αγωνία για την διασωληνωμένη λεχώνα (βίντεο)

Πότε και γιατί αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δίνει “μάχη για την ζωή της”. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται εγκυμονούσα στο Ιπποκράτειο.





Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Γ. Δόντσιος, είπε ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στην ζωή δίνουν την λεχώνα, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Εντατική.





λόγω της προωρότητας του, το βρέφος δυστυχώς κατέληξε, λίγες ώρες μετά από τον ερχομό του στον κόσμο. Το μωρό της, οι γιατροί αναγκάστηκαν να το «πάρουν» με καισαρική τομή για να σώσουν την ίδια, ωστόσολίγες ώρες μετά από τον ερχομό του στον κόσμο.

Ο κ. Δόντσιος είπε ακόμη πως στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται διασωληνωμένη ακόμη μια γυναίκα, η οποία είναι έγκυος.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Άγγελος Τζέλιος από την περιοχή όπου ζει η γυναίκα, που έχασε το βρέφος της, ο σύζυγος της λεχώνας ήταν ανεμβολίαστος, ενώ τα πεθερικά της που έχουν εμβολιαστεί την προέτρεπαν να εμβολιαστεί και εκείνη, όμως διαρκώς το ανέβαλε. από την περιοχή όπου ζει η γυναίκα, που έχασε το βρέφος της, ο σύζυγος της λεχώνας ήταν ανεμβολίαστος, ενώ τα πεθερικά της που έχουν εμβολιαστεί την προέτρεπαν να εμβολιαστεί και εκείνη, όμως διαρκώς το ανέβαλε.





Όταν προσβλήθηκε από κορονοϊό ο σύζυγος της, αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο για να προστατευθεί εκείνη και το έμβρυο, το ραντεβού ορίστηκε για την παραμονή των Χριστουγέννων, οπότε και έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου. Λίγα 24ωρα αργότερα η γυναίκα βρέθηκε διασωληνωμένη, έχοντας δυστυχώς χάσει το παιδί της.