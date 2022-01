Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: πέθανε αντιεμβολιστής γιατρός

Γιατρός που είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις κατά του εμβολιασμού έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Πέθανε γιατρός που είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Ο 54χρονος γιατρός ήταν στο περιφερειακό ιατρείο Γερακαρούς, που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου, στο δήμο Λαγκαδά και είχε τεθεί σε αναστολή, καθώς ήταν ανεμβολίαστος.

Ούτε η επίσης γιατρός σύντροφός του είχε εμβολιαστεί.

Ο γιατρός, ο οποίος ήταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κατέληξε χθες.

