Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 27χρονος για βιασμό 24χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της νεαρής και οι ισχυρισμοί του 27χρονου.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 27χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 24χρονης για βιασμό.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε η άρση της κράτησής του υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του, όπως επίσης της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις σήμερα:

Στο χειρουργείο 4χρονη που κατάπιε λαμπάκι (βίντεο)

Εμβόλια κατά του κορονοϊού και εγκυμοσύνη: Τι δείχνει μελέτη του CDC

Τυφλή σκυλίτσα: Έρευνα της ΕΛΑΣ για την κτηνωδία στη Νάουσα