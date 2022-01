Λευκάδα

Βόλος: Στη ΜΕΘ μετά από ηλεκτροπληξία 13χρονη

Διασωληνώθηκε 13χρονη μετά από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο Η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Χωρίς σφυγμό διακομίστηκε, σήμερα τα ξημερώματα, στο Νοσοκομείο Βόλου, μια 13χρονη, από συγγενείς της, οι οποίοι δήλωσαν στους αστυνομικούς, ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ βρισκόταν στο μπάνιο, όπου τη βρήκαν αναίσθητη.

Επί δύο ώρες, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της ΜΕΘ προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή και τα κατάφεραν, με την 13χρονη ωστόσο, να παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σήμερα το πρωί η κοπέλα διακομίστηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

