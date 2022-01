Εύβοια

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο εν κινήσει στη περιοχή Αφράτι του Δήμου Χαλκιδέων.

Το όχημα «λαμπάδιασε» ξαφνικά από βραχυκύκλωμα και ο 80χρονος οδηγός, πρόλαβε να βγει έξω πριν καεί ζωντανός.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, ενώ το αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Πηγή: EviaZoom.gr

