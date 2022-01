Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ – “Στέκι Βιολογικού”: Αποκλειστικές εικόνες μετά την κατάληψη 34 χρόνων

Ο ΑΝΤ1 μπήκε για πρώτη φορά μέσα στην επί 34 χρόνια κατάληψη, που εκκενώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Πρύτανη του ΑΠΘ.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του ANT1 και η Πωλίνα Κολοκοτρώνη, στο «Στέκι του Βιολογικού», το οποίο τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια. Γκρεμισμένοι τοίχοι, σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα γραφεία, ρημαγμένες αίθουσες, είναι η πρώτη εικόνα.

Αυτή ήταν η επόμενη ημέρα μετά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης που έγινε παραμονή Πρωτοχρονιάς κάτω από άκρα μυστικότητα.

Αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρόπαλα κάνει και οικοδομικά εργαλεία.

Οι χώροι πλέον θα ανακαινιστούν ενώ υπάρχει και μεγαλόπνοο σχέδιο της πρυτανείας ώστε να γίνει και μία μεγάλη βιβλιοθήκη στο χώρο όπου ήταν το «Στέκι του Βιολογικού».

Οι Αρχές πάντως, βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν επιχείρηση ανακατάληψης από αντιεξουσιαστές, οι οποίοι έβγαλαν και ανακοίνωση όπου τονίζουν πως:

«Η επίθεση στους χώρους μας όχι μόνο δεν θα μείνει αναπάντητη αλλά λειτουργεί και ως κινητήριος δύναμη για αντεπίθεση».

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε με τον πρύτανη του Αριστοτελείου πριν από λίγο με αφορμή την εκκένωση της κατάληψης.

Θεοδωρικάκος: απόλυτη προτεραιότητα για το 2022 η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών

Στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμοι, από πλευράς εκπαίδευσης, να αναλάβουν υπηρεσία οι 400 άνδρες και γυναίκες που προσελήφθησαν στο πλαίσιο την δημιουργίας των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, (ΟΠΠΙ), σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκο Παπαϊωάννου, στο μέγαρο της Κατεχάκη σήμερα στις 11 το πρωί.

«Είναι απόλυτη προτεραιότητα για το 2022 η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας» δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και τόνισε ότι στις 17 Ιανουαρίου ξεκινάει η εκπαίδευση των 400 που προσελήφθησαν στην Ελληνική Αστυνομία ως Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ενώ ο πρύτανης του ΑΠΘ από την πλευρά του υπογράμμισε: «Η βία και η οποιαδήποτε πράξη που σχετίζεται με φθορά δημόσιας περιουσίας είναι κάτι που δεν είναι επιτρεπτό».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία έχουν στενή συνεργασία με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ενώ και οι δυο άνδρες έκαναν ειδική αναφορά στην αστυνομική επέμβαση για την εκκένωση της πολυετούς κατάληψης στο ΑΠΘ την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

«Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πράξαμε το αυτονόητο, δίνοντας τέλος σε μια κατάσταση 34 χρόνων που δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Είναι απόλυτη προτεραιότητα για το 2022 η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών, ώστε τα πανεπιστήμια να είναι λειτουργικοί χώροι μόρφωσης και ελευθερίας. Στο σύνολο της, η Ελληνική Αστυνομία είναι στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας συνεχώς, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των σχεδίων ασφαλείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Και αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν τις Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ δήλωσε: «Στον χώρο, που επί 34 χρόνια ήταν δεσμευμένος, θα δημιουργηθεί μια μεγάλη βιβλιοθήκη στη Σχολή Θετικών Επιστημών η οποία θα δοθεί στους φοιτητές, στους ερευνητές. Συζήτησα με τον υπουργό την ενίσχυση της συνεργασίας μας, η οποία εδράζεται στη λογική τής ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, της ελεύθερης συζήτησης μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου, γνωρίζοντας ότι η βία και η οποιαδήποτε πράξη που σχετίζεται με φθορά δημόσιας περιουσίας είναι κάτι που δεν είναι επιτρεπτό».

Σημειώνεται ότι οι 400 προσληφθέντες θα κάνουν την τετράμηνη εκπαίδευση τους στις αστυνομικές σχολές της Κομοτηνής και στην συνέχεια θα αναλάβουν υπηρεσία με βάση τα σχέδια ασφάλειας που θα υποβάλουν τα πανεπιστήμια, όπως προβλέπεται στον σχετικό νόμο.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα αυτή η διαδικασία, ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συναντήσεις με τους πρυτάνεις και των άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

