Εύβοια

Κορονοϊός: Ο Μητροπολίτης Χαλκίδας διαγνώστηκε θετικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον κορονοϊός βρέθηκε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας, ο οποίος έχει μπει σε καραντίνα.



Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κ.Χρυσόστομος, κάτι που έγινε γνωστό ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στη Δοξολογία του νέου έτους που έγινε στον Άγιο Δημήτριο Χαλκίδας, όπου ο Μητροπολίτης ήταν απών επειδή είχε βγει θετικός και ήταν σε καραντίνα.



Σοβαρά ερωτήματα τίθενται ωστόσο, σύμφωνα με το EviaZoom.gr, με την ιχνηλάτηση των επαφών του Μητροπολίτη και ειδικά με τα άτομα που ήρθε σε επαφή ακόμη και λίγα 24ωρα πριν βγει θετικός στον κορονοϊό.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδας στις 30 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης, ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κ.Χρυσόστομος ήρθε σε επαφή με ένα 9χρονο αγόρι στη Μητρόπολη Χαλκίδας.

Τον τελευταίο μήνα είχε πολλές συναντήσεις και επισκέψεις, μία από αυτές σημειώθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα -στις 23 Δεκεμβρίου 2021- όταν ο Μητροπολίτης Χαλκίδας δέχθηκε επίσκεψη από μαθητές και καθηγητές στη Μητρόπολη Χαλκίδας.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Χρυσόστομος κατά το παρελθόν είχε κάνει αναφορές κατά του εμβολίου ενώ σε άρθρα του για τον κορονοϊό ανφέρε μεταξύ άλλων ότι «...Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Έλεγχοι: Λουκέτα, πρόστιμα και συλλήψεις

Καζακστάν: Οργισμένες διαδηλώσεις για τις τιμές στο αέριο (εικόνες)

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)