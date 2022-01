Δωδεκανήσα

Ρόδος: Πτώμα βρέθηκε σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ στη Ρόδο για σορό μέσα σε σπίτι. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται αυτή την ώρα οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου, προκειμένου να διερευνήσουν υπόθεση που αφορά τον θάνατο άνδρα μέσα στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ροδιακής», οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για το ενδεχόμενο θανάτου συμπολίτη μας, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Φτάνοντας στο σημείο (πολυκατοικία στο Νιοχώρι), αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, που τους υπέδειξαν οι γείτονες, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό αντίκρισαν νεκρό τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Από τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, προκύπτει ότι το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο Εισαγγελέας υπηρεσίας, ενώ από τις διωκτικές αρχές ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του 60χρονου. Στο σημείο βρίσκονται επίσης και στελέχη με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, έτοιμα να συνδράμουν αν αυτό απαιτηθεί.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Στη φυλακή ο δράστης

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: πέθανε μητέρα δύο παιδιών

Ο κορονοϊός μπορεί να εξαπλωθεί σε καρδιά και εγκέφαλο