Κιλκίς

Κιλκίς: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της.

H σορός γυναίκας ηλικίας, περίπου 60 με 70 ετών, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κιλκίς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, στην οδό Παπαλουκά.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, επί της οδού Παπαλουκά στο Κιλκίς. Επιχείρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 5, 2022

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ενημέρωση της, η Πυροσβεστική αναφέρει «σορός γυναίκας εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Παπαλουκά στο Κιλκίς, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην οικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».





