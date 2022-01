Σέρρες

Σέρρες: βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα

Που και πως εντοπίστηκε η σορός. Άμεση η κινητοποίηση των αστυνομικών που έσπευσαν στην περιοχή.

Νεκρός με τραύμα από σφαίρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 46χρονος στο χωριό Ορεινή, στις Σέρρες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, σε δασική περιοχή του χωριού Ορεινή.

Για τον 46χρονο είχε προηγηθεί δήλωση από συγγενικό του πρόσωπο με την εξαφάνισή του σήμερα το πρωί, με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να τον εντοπίζουν τελικά νεκρό. Το γραφείο εγκληματολογικών ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών πραγματοποίησε έρευνα στο σημείο, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 46χρονος έφερε τραύμα από όπλο, ωστόσο από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

