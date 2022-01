Σέρρες

Σέρρες: Αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι έχει κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες. "Λύγισε" όταν έμαθε είναι θετικός. Σοκαρισμένη η οικογένειά του.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις Σέρρες, καθώς ένας 46χρονος φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του όταν έμαθε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο δρόμο έξω από το χωριό του την Ορεινή, τον οποίο η οικογένεια του αναζητούσε από χθες το βράδυ, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε σήμερα το πρωί.

Πληροφορίες θέλουν ο άνδρας, που ήταν αρραβωνιασμένος, να αυτοκτόνησε με μια καραμπίνα, η οποία βρέθηκε δίπλα του, όταν ενημερώθηκε πως είναι θετικός στον κορονοϊό παρ’ ότι είχε εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση.

Ο άνδρας φοβήθηκε πως η νόσος θα τον οδηγήσει στο Νοσοκομείο όπου και θα χρειαστεί να διασωληνωθεί. Ο 47χρόνος κτηνοτρόφος στο άκουσμα της είδησης πως νοσεί εξαφανίστηκε και έβαλε τέλος στην ζωή του. Η σορός του εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κάποιο ιστορικό ψυχικού νοσήματος.

Οι κάτοικοι του χωριού δηλώνουν σοκαρισμένοι από την απόφαση του νέου άνδρα να βάλει τέλος στην ζωή του με ένα τόσο τραγικό τρόπο. Όλοι δηλώνουν ανάστατοι και δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο κτηνοτρόφος, που ζούσε στις Σέρρες, αλλά καθημερινά πήγαινε στο χωριό όπου διατηρούσε την κτηνοτροφική του μονάδα, έβαλε τέλος στην ζωή τους μ’ ένα τέτοιο τρόπο.

Πηγή: ertnews

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: 12 ερωτήσεις - απαντήσεις για την λειτουργία τους

ΗΠΑ: 7 νεκρά παιδιά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Ισπανία: σκοτώθηκε παιδί σε φουσκωτό κάστρο