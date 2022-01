Δωδεκανήσα

Έγκλημα στην Κω: φυλακίστηκε άδικα για τον φόνο μητέρας τριών παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να αφεθεί ελεύθερος ο φυλακισμένος άνδρας, αποφάσισε η Δικαιοσύνη. Ποιο στοιχείο έφερε την ανατροπή στην υπόθεση. Ποιος αναζητείται ως δράστης...

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης Ρουμάνας στη Κω, καθώς ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, αφέθηκε χθες ο υπήκοος Αλβανίας που ήταν κατηγορούμενος.

Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, κατόπιν όμοιας εισήγησης του Εισαγγελέα της έδρας και σε ικανοποίηση αιτήσεως αναστολής της ποινής του, ο 52χρονος Ζoto Jani του Aleksander, υπήκοος Αλβανίας, είχε κριθεί, άδικα, ένοχος ανθρωποκτονίας από πρόθεση της 43χρονης Ρουμάνας συντρόφου του Aciu Flopjca – Aurica του Vasile, μητέρας τριών παιδιών.



Ο 52χρονος είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2015 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ποινή φυλάκισης 3 ετών και 5 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και μόλις πρόσφατα προέκυψαν νέα στοιχεία ότι δεν διέπραξε τον φόνο για τον οποίο κατηγορήθηκε και στιγματίστηκε!

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου έδωσε νέα στοιχεία από την ταυτοποίηση αποτυπωμάτων (δακτυλοσκόπηση) που ελήφθησαν από το μπάνιο στο οποίο βρέθηκε νεκρό από μαχαιρώματα το θύμα.

Προέκυψε συγκεκριμένα ότι δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν από πλακάκια του μπάνιου, δίπλα στο άψυχο σώμα της 43χρονης, ανήκουν με απόλυτη βεβαιότητα σε έναν Πακιστανό, ο οποίος διέμενε με ομοεθνείς του σε διαμέρισμα ορόφου στην πολυκατοικία, όπου διεπράχθη το έγκλημα! Ήδη μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει κινηθεί αρμοδίως η διαδικασία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Πακιστανού.

«Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, που έκανε δεκτή την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, που είχε επιβληθεί στον εντολέα μου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία της συντρόφου του, αποτελεί δικαίωση της υπερασπιστικής του γραμμής, καθόσον οι δικαστές επείσθησαν ότι ο κατηγορούμενος υπέστη υπέρμετρη βλάβη και ανεπανόρθωτη ζημία με την επιβληθείσα ποινή, ενώ ήταν αθώος κι ενώ σχεδόν επί 4 έτη μετά η ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων και ο γονιδιακός έλεγχος κατέδειξαν υλικό άλλου ατόμου Πακιστανικής καταγωγής» δήλωσε χθες η συνήγορος του 52χρονου, κ. Παναγοπούλου.

Χθες ενώπιον του δικαστηρίου, κατέθεσε εξάλλου, ο γιος του κατηγορούμενου τονίζοντας ότι τόσο ο πατέρας του όσο και όλη η οικογένεια έχουν στιγματιστεί στην κοινωνία της Κω ως συγγενείς δολοφόνου, έχουν χάσει τις δουλειές τους και έχουν καταστραφεί οικονομικά.

Ο κατηγορούμενος απέρριψε κατηγορηματικά την προανακριτική του ομολογία και δήλωσε ότι ήταν απόρροια άσκησης βίας σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κω. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του επεσήμαναν μάλιστα ότι επί του προκειμένου διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, τονίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι εκκρεμούσε η αξιολόγηση των στοιχείων από δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα, που είχαν βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος.

Ο 52χρονος μάλιστα ενώπιον του Ανακριτή της Κω είχε ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής επισημαίνοντας ότι θα αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να τοποθετηθεί συνολικά επί των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Η γνωριμία της Καρολάιν και του Στάθη Παναγιωτόπουλου

Μάνα βρήκε νεκρό τον γιό της στο κρεβάτι

Σέρρες: Αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι έχει κορονοϊό