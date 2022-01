Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε νηπιαγωγείο (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, όπου με την επέμβαση της η φωτιά δεν επεκτάθηκε.



Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε αίθουσα του 27ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.



Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:00 το βράδυ, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει την εξάπλωση της στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου.

Για τα αίτια της φωτιάς, καθώς το σχολείο ήταν κλειστό τις τελευταίες ημέρες λόγω των εορτών, κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιεί έρευνες, ωστόσο από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης ή κάποια άλλα στοιχεία που να παραπέμπουν σε ανθρώπινη ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και έξι Πυροσβέστες.

Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμαριάς πού ενημέρωσε τη διοίκηση του δήμου για το περιστατικό.





Πηγή: grtimes.gr

