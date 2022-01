Θεσσαλονίκη

Θεοφάνεια - Θεσσαλονίκη: Ένας 19χρονος έπιασε τον Σταυρό (εικόνες)

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Με λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα ο καθαγιασμος των υδάτων στη Θεσσαλονίκη. Ένας 19χρονος ήταν αυτός που έπιασε τον Τίμιο Σταύρο στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Ο φοιτητής Σωτήρης Ευαγγέλου ήταν ο τυχερός που έπιασε τον Τίμιο Σταύρο. Ήταν η πρώτη του φορά, δήλωσε ευλογημένος και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους.

Συνολικά, 20 άτομα βούτηξαν στον Θερμαϊκό και η συμμετοχή τους έγινε με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού rapid test.

Αρκετοί Θεσσαλονικείς συγκεντρώθηκαν στη Λεωφόρο Νίκης προκειμένου να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού, η πλειοψηφία των οποίων φορούσε μάσκα.

