Αχαΐα

Βρέθηκε καμένος μέσα σε αυτοκίνητο

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά εντόπισαν τη σορό ενός άντρα μέσα σε αυτό.

Η σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που βρισκόταν στην επαρχιακή οδό Χρυσοπηγής- Λακκωμμάτων, στον δήμο Ερυμάνθου της Αχαΐας.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για τη φωτιά και στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, όπου εντόπισαν την σορό.

Παράλληλα, για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά στο αυτοκίνητο και τον θάνατο του