Ημαθία

Ημαθία: Δυστύχημα μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος, επέβαιναν ακόμη δυο νέοι.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο 18ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Βέροιας- Κυψέλης.

Το αυτοκίνητο, που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν ακόμη δύο άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών, εκτράπηκε από το δρόμο και ανατράπηκε σε χωράφι, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου επιβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού και του άλλου επιβάτη.

Τα θύματα του τροχαίου διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια, οι δύο τραυματίες, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύονται.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Βεροίας.