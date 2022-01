Ηράκλειο

Θεοφάνια: Αγιασμός των υδάτων στο Ενυδρείο της Κρήτης (εντυπωσιακές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύτης βούτηξε στα νερά για να πάσει τον Τίμιο Σταυρό. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την τελετή.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τον Αγιασμό των Υδάτων που πραγματοποιήθηκε στο Ενυδρείο Κρήτης.

Δύτης με τη στολή και τον ειδικό εξοπλισμό καταδύθηκε στα νερά της μεγάλης πισίνας του Ενυδρείου για να πιάσει και φέτος τον Τίμιο Σταυρό, ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την τελετή μπροστά στην πανοραμική δεξαμενή, ενώ ταυτόχρονα έγινε προβολή σε όλες τις οθόνες στο χώρο του Cretaquarium. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης το Ενυδρείο είναι ανοιχτό στο κοινό έως το κλείσιμο.

Τονίζεται ότι για λόγους ασφαλείας τηρήθηκε αυστηρά το όριο χωρητικότητας, σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν από την κυβέρνηση κατά του covid-19, που επιτρέπουν ασφαλή και ευχάριστη παραμονή στο χώρο.



Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη στο χώρο του Ενυδρείου και μπορούν να εισέλθουν μόνο όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και παιδιά από 4 ως 17 ετών με επίδειξη αρνητικού self-test τελευταίου 24ωρου ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης covid-19.

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων των επισκεπτών πρέπει να παρουσιάζεται και αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Τσιμέντωσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Καιρός: Βροχές, μποφόρ και χιόνια από Παρασκευή