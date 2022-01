Έγκλημα στην Κω: Ο 52χρονος που φυλακίστηκε άδικα για το φόνο μητέρας μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δωδεκανήσα

Περιγράφει την αδικία και τον στιγματισμό που υπέστη για την δολοφονία της συντρόφου του το 2015 στην Κω, ένα άγριο έγκλημα που τελικά αποδείχθηκε ότι ένοχος ήταν άνδρας που έμεινε σε διπλανό διαμέρισμα.

Της Κέλλυ Χεινοπώρου

Καταδικάστηκε σε ισόβια για έναν φόνο που δεν έκανε. Έκατσε στην φυλακή περισσότερα από 4.5 χρονια, από λάθος των αρχών, όπως λεει.

Σήμερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιγράφει την αδικία και τον στιγματισμό που υπέστη για την δολοφονία της συντρόφου του το 2015 στην Κω, ένα άγριο έγκλημα που τελικα αποδείχθηκε ότι ένοχος ήταν άνδρας που έμεινε σε διπλανό διαμέρισμα !!!

Ο 52χρονος είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2015 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από προθεση της 42χρονης συντρόφου του και μητΈρας 3 παιδιών. Όπως λέει σήμερα, δεν αξιολογηθηκαν σωστά τα δείγματα του dna και των δακτυλικών αποτυπωμάτων που ελήφθηκαν από το τόπο του εκγλήματος, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί άδικα

Μετά την καταδίκη του ζητήσαμε να μας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο αδικαιολογήτως είχε καθυστερήσει και δεν είχε συσχετιστεί στην ποινική δικογραφία 14.31.25 Προέκυψε ότι τα δαχτυλικά αποτυπώματα ανήκουν σε έναν άνδρα Πακιστανικής καταγωγής, ο οποιός κατοικούσε στο διαμέριμα του πάνω ορόφου.

Ο άνδρας και δράστης του εγκλήματος ακόμη καταζητείται, ενώ το 52χρόνο θύμα αυτής της ασύλληπτης δικαστικής πλάνης θα ζητήσει από την πολιτεία αποζημίωση για την βλάβη που υπέστη.

