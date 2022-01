Κορινθία

Νάξος: Τρίτο πτώμα βρέθηκε στη θάλασσα

Εντοπίστηκαν πτώματα παιδιού, γυναίκας και νεαρού άνδρα στις ακτές της Νάξου. Οι εκτιμήσεις των Αρχών.

Ακόμα μία σορός, αυτή τη φορά ενός νέου άνδρα, εντοπίστηκε νωρίτερα στην Αγιασσό Νάξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 20-25 ετών και αγνώστων λοιπών στοιχείων, η σορός του οποίου είναι σε προχωρημένη σήψη. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, για να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Το μεσημέρι εντοπίστηκαν ακόμη δύο πτώματα στην παραλία Πυργάκι και στην Αγιασσό Νάξου, μίας γυναίκας και ενός παιδιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι σοροί ανήκουν σε πρόσφυγες που επέβαιναν στο δουλεμπορικό το οποίο ναυάγησε στις 22 Δεκεμβρίου ανοιχτά της Φολεγάνδρου.

Να σημειωθεί ότι τόσο η Αγιασσός όσο και το Πυργάκι βρίσκονται νοτιοανατολικά της Νάξου.

