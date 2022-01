Μεσσηνία

Μεσσηνία: 15χρονος κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στη Μεσσηνία. Αήλικος κατήγγειλε ότι τον βίασαν τρία άτομα σε αγροτική περιοχή. Συλλήψεις από την ΕΛΑΣ.

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε δύο άτομα, μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον βίασαν σε αγροτική περιοχή στη Μεσσηνία.

Πρόκειται για δύο άτομα με καταγωγή από το Πακιστάν, ηλικίας 21 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν την Πέμπτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, μετά από καταγγελία 15χρονου ομοεθνούς τους για απαγωγή και βιασμό.

Ο ανήλικος κατήγγειλε πως τρία άτομα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, τον απήγαγαν από την περιοχή του Πλάτανου της Πυλίας και αφού τον μετέφεραν σε αγροτική περιοχή τον βίασαν.

Ακολούθησαν έρευνες της αστυνομίας, που ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο, ενώ αναζητείται ο τρίτος.

Πηγή: ΕΡΤ