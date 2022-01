Δωδεκανήσα

Τροχαίο με εγκατάλειψη: βρέθηκε ο οδηγός που χτύπησε το παιδί

Ποιος ήταν ο άνδρας που κρατούσε το τιμόνι. Τι λέει ο πατέρας του αγοριού για τα τραύματα που φέρει το αγόρι,

Εντοπίστηκε αργά την Τετάρτη, ο οδηγός που φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε ένα ανήλικο αγόρι, μαθητή Δημοτικού, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Ρόδο.

Πρόκειται για 55χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Ο δράστης δεν συνελήφθη καθώς είχε περάσει η προθεσμία του αυτοφώρου.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου, στην οδό Ρήγα Φεραίου, κοντά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου , όταν μητέρα με δύο παιδιά επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο.

Μιλώντας στη ΡΟΔΙΑΚΗ ο πατέρας του παιδιού, είχε επισημάνει ότι το παιδί του γλίτωσε τα χειρότερα και ότι θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του. Σημείωσε δε ότι χρειάστηκε να κάνει 9 ράμματα στο πρόσωπο στο Νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ ακόμα μέχρι σήμερα δεν μπορεί να φάει κανονικά.

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: rodiaki.gr

