Πάτρα: Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής παιδιού

Αναστάτωση προκάλεσε η καταγγελία γονιών για απόπειρα αρπαγής του παιδιού τους.

Απόπειρα αρπαγής του ανήλικου παιδιού τους κατήγγειλαν γονείς από την Έξω Αγυιά, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί βγήκε από την πολυκατοικία που μένει, περιμένοντας τον πατέρα του για να πάνε βόλτα.

Όμως, βγαίνοντας, ένα σκούρο κόκκινο αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες σταμάτησε μπροστά του κι ένας από αυτούς του είπε: «έλα εδώ μικρέ, έλα μέσα».

Το παιδί τρόμαξε, αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία του και γύρισε με ταχύ βήμα προς την πολυκατοικία. Εξιστορώντας τι συνέβη στους γονείς του, αυτοί θεώρησαν σκόπιμο να ενημερώσουν την ΕΛΑΣ με την ακριβή περιγραφή του οχήματος που προσέγγισε το παιδί τους με άγνωστο σκοπό

