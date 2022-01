Εύβοια

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση μίας γυναίκας που πυρπόλησε έναν άνδρα, αλλά και η αντίδρασή του.

Ζωντανό προσπάθησε να κάψει μία γυναίκα από τη Λίμνη Ευβοίας έναν άνδρα από την περιοχή Αχλάδι.

Το περιστατικό έγινε στις 2 Ιανουαρίου, όταν η 32χρονη επισκέφθηκε τον 68χρονο στο σπίτι του στο Αχλάδι. Για άγνωστο λόγο αφού τον έλουσε με οινόπνευμα προσπάθησε να τον κάψει ζωντανό.

Ο άνδρας για άγνωστο λόγω παρέμεινε στο σπίτι, παρά το σοβαρό της κατάστασής του ενώ μόλις εχθές Πέμπτη 06/01 ζήτησε βοήθεια στο κέντρο υγείας. Άμεσα δόθηκε εντολή για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λόγω της προχωρημένης κατάστασης των τραυμάτων ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 32χρονη αναζητείται για σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα 55 νέα έργα

Ενεργειακή κρίση – Μητσοτάκης: 400 εκατ. Ευρώ στα νοικοκυριά

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Αποκλειστικά πλάνα από την πρεμιέρα (βίντεο)