Εύβοια

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγο της για επίθεση με τσεκούρι

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ιστιαίας ενώ το πρωί της Παρασκευής παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα.

Μια γυναίκα από το Καζακστάν, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο σπίτι της, με τον 42χρονο σύζυγο της να της επιτίθεται με τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση. Ο 42χρονος ο οποίος είναι από την ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας πήγε στο σπίτι της 47χρονης, στο Πευκί, το απόγευμα της Πέμπτης, όπου σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός ενώ μάλιστα η γυναίκα καταγγέλλει επίθεση με τσεκούρι.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, το φερόμενο ως θύμα, δεν φέρει κάποια τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ιστιαίας ενώ το πρωί της Παρασκευής παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα.

