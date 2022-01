Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σορός γυναίκας βρέθηκε σε ρέμα

Η σορός που βρέθηκε σε ρέμα στην Πυλαία ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε νεαρή γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πρόσφατα.

Σε 36χρονη η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, ανήκει η σορός που βρέθηκε νωρίτερα σε ρέμα στην Πυλαία.

Την σορό της άτυχης γυναίκας εντόπισε περαστικός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αδελφός της είχε δηλώσει την εξαφάνιση της στις 3 Ιανουαρίου. Ανακοίνωση για την εξαφάνισή της είχε εκδώσει και το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

