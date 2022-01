Μεσσηνία

Κριάρι σκότωσε γυναίκα στην Μεσσηνία

Πως συνέβη το απίστευτο δυστύχημα, που κόστιζε την ζωή στην άτυχη γυναίκα.

Ένα απίστευτο δυστύχημα, που στοίχησε την ζωή μίας 64χρονης σημειώθηκε την Παρασκευή ώρα στο Μουζάκι Τριφυλίας.

Λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα η γυναίκα, όπως συνήθιζε, είχε πάει στο κτήμα της για να ταΐσει τα ζώα, που διατηρούσε.

Κάποια στιγμή δέχθηκε επίθεση από κριάρι που βρισκόταν σε διπλανό οικόπεδο, ενώ τάιζε τα κοτόπουλα που είχε σε χώρο, λίγο έξω από το χωριό.

Το κριάρι την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της, να χτυπήσει σε πέτρα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων, καθώς και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Πύλου.

Όταν έφτασαν δυστυχώς η γυναίκα είχε καταλήξει.

Στο σημείο βρέθηκε ιατροδικαστής, ενώ διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

