Ηλεία

Ηλεία: Καταγγελία για απαγωγή 15χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία για απαγωγή 15χρονης από 19χρονο.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κρέστενας στην Ηλεία μετά από καταγγελία για απαγωγή 15χρονης από την Πάτρα από 19χρονο κάτοικο της περιοχής.

Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες της υπόθεσης, ο 19χρονος φέρεται να πήγε στην Πάτρα και να τον ακολούθησε η νεαρή κοπέλα στο χωριό του.

Όταν έγινε αντιληπτό το τι συνέβη η οικογένεια της κοπέλας αντέδρασε και η μητέρα της προσήλθε στο Α.Τ. Κρεστένων για να υποβάλει μήνυση σε βάρος του 19χρονου. Ο νεαρός συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται και με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Στο μεταξύ όμως η 15χρονη είχε αποφασίσει να επιστρέψει σπίτι της και συγγενικό πρόσωπο του νεαρού την μετέφερε πίσω στην Πάτρα και την οικογένειά της.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά