Θήβα: Ρομά εμβόλισαν περιπολικό για να ξεφύγουν

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην Θήβα και τις γύρω περιοχές, μετά από το σοβαρό επεισόδιο, με την εμπλοκή Ρομά.

Δεν έχει τέλος η εγκληματικότητα στη Θήβα. Ένα νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των επεισοδίων, με πρωταγωνιστές Ρομά.

Τα όσα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου, στην Θήβα, κάλλιστα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ταινία δράσης…

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε αγροτικό δρόμο, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά στην Θήβα, αστυνομικοί, μετά από καταδίωξη αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν Ρομά, δέχτηκαν επίθεση, καθώς ένα άλλο όχημα από αυτό που καταδίωκαν, που επίσης οδηγούσαν Ρομά, εμβόλισε το όχημα τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να ακινητοποιηθεί το περιπολικό

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί είναι καλά στην υγεία τους και δεν τραυματίστηκαν. Στο υπηρεσιακό όχημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

