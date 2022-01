Δράμα

Τροχαίο: Νεκρός ο Χρήστος Κυριακίδης

"Μαύρη" μέρα ξημέρωσε, μετά από το δυστύχημα στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, σε ηλικία μόλις 38 ετών, ο Χρήστος Κυριακίδης.

Έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Δράμας Χρήστος Κυριακίδης, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικό στύλο φωτισμού στην περιφερειακή οδό Ξηροποτάμου- Μικροχωρίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Την οδύνη του για τον χαμό του συνεργάτη του εκφράζει, με ανάρτησή του στο facebook, ο δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος.

«Ο Χρήστος ήταν ένας λάτρης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια από τη θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Κοινοτήτων του Δήμου, ενώ υπήρξε πριν ένας άξιος Πρόεδρος και στην Κοινότητα Μικροχωρίου. Εξίσου μεγάλη ήταν και η προσφορά του στον Πολιτισμό, μέσα από τον αγαπημένο του Πολιτιστικό Σύλλογο Μικροχωρίου. Στάθηκε πάντα ακούραστος μαχητής της ζωής, άνθρωπος φιλότιμος, δυναμικός, με ήθος και δημιουργικότητα, ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο κ. Μαμσάκος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

