Χαλκίδα: Παπάς λιποθύμησε εν ώρα Θείας Λειτουργίας

Κατέρρευσε ιερέας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Σοκαρισμένοι οι πιστοί.

Σοκ προκάλεσε σε όσους παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Χαλκίδας, καθώς κατέρρευσε ο ιερέας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών στην ιστοσελίδα evima.gr, την ώρα της Θείας Κοινωνίας ο πατέρας Ιωάννης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα έσπευσε στην εκκλησία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον ιερέα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται. Αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστεί τι προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του ιερέα στους γιατρούς του νοσοκομείου ήταν: «Ξαφνικά ζαλίστηκα και δεν κατάλαβα πως συνέβη και έπεσα μπροστά στην Ωραία Πύλη».

