Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη σε σχολείο

14χρονη έχασε τις αισθήσεις της μετά από πολύ ποτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε μία ανήλικη σε προαύλιο Δημοτικού Σχολείου στο Αγρίνιο σήμερα το πρωί, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη κοπέλα εντοπίστηκε στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, στην οδό Θυσίας.

Χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για να ανοίξουν τη σιδερένια πόρτα του σχολείου και να εισέλθουν εντός διασώστες του ΕΚΑΒ, ώστε να την παραλάβουν και να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί κατάφεραν να συνεφέρουν την 14χρονη, και κατόπιν την υπέβαλαν σε εξετάσεις. Το κορίτσι θα παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο.

Πηγή: thebest.gr

