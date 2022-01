Καστοριά

Κορονοϊός – Καστοριά: Θετική στον ιό γέννησε υγιέστατο κοριτσάκι

Το νεογνό φιλοξενείται στην Μαιευτική κλινική και η μητέρα του στους θαλάμους covid του νοσοκομείου.

Μια 33χρονη γυναίκα από την Καστοριά θετική στην covid -19, γέννησε σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο Καστοριάς ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γρηγόρη Χάτσιο «το βρέφος δεν έχει κορονοϊό, ενώ η μητέρα ήταν γνωστό στο νοσοκομείο ότι ήταν θετική όταν προσήλθε για να γεννήσει».

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα προστασίας που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ, ενώ ο τοκετός της νεαρής μητέρας ήταν φυσιολογικός.

Το νεογέννητο βρέφος φιλοξενείται στην Μαιευτική κλινική ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται στους θαλάμους covid του νοσοκομείου.

