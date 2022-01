Φλώρινα

Σεισμός στη Φλώρινα

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα κοντά στη Φλώρινα.

Η σεισμική δόνηση σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη της Φλώρινας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός που ανησύχησε τους κατοίκους της Φλώρινας και των γύρω περιοχών έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας.

