Σεισμός στη Φλώρινα: συνεχής ακολουθία, ζημιές και κλειστά σχολεία

Ο Ευθύμης Λέκκας και ο περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας στον ΑΝΤ1. Κλειστά τα σχολεία στη Φλώρινα.

«Δεν έχουμε ζημιές, αλλά με το πρώτο φως της ημέρας θα βγούμε στους δρόμους, θα ελέγξουμε πρώτα τα δημόσια Ρίχτερ και τα σχολεία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας, Γ.Κασαπίδης, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Φλώρινα.

«Στις 4:30 που έφυγα από τη Φλώρινα, ο κόσμος κοιμόταν στα αυτοκίνητά του, ήταν τρομοκρατημένος», περιέγραψε.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

«Είχε τουλάχιστον 100 χρόνια να ενεργοποιηθεί» το ρήγμα, είπε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το σεισμό.

Έκανε λόγο για 14 δονήσεις που ακολούθησαν στην πρώτη των 5,3 Ρίχτερ, εκτιμώντας εμπειρικά ότι μάλλον είναι ο κύριος σεισμός. «Αλλά αν δε δούμε εξονυχιστικά την ακολουθία, δεν θα ξέρουμε», σημείωσε και εξήγησε πως «είναι σε χαρτογραφημένο ρήγμα της περιοχής, που δεν ξέραμε πότε θα δράσει»

«Έχουν γίνει ζημιές σε παλιά κτήρια κι όχι καινούρια και φυσικά δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, για ψυχολογικούς λόγους», είπε.

Κλειστά τα σχολεία στην περιοχή

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα (Δευτέρα) οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί στην ΠΕ Φλώρινας εξαιτίας της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 23:43 χθες, Κυριακή, κι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή.

Τη σχετική απόφαση πήραν, για προληπτικούς λόγους, οι δήμαρχοι Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης και Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης.

Αισθητός στη Βόρεια Μακεδονία ο σεισμός

Αισθητός στη Βόρεια Μακεδονία έγινε ο σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 23:43 χθες Κυριακή κοντά στη Φλώρινα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Μοναστηρίου (Μπίτολα).

Αρκετοί κάτοικοι του Μοναστηρίου, πόλης 75.000 κατοίκων που βρίσκεται 33 χιλιόμετρα βόρεια της Φλώρινας, βγήκαν αναστατωμένοι στους δρόμους, σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Δεν έχουν αναφερθεί πάντως σοβαρές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί στη Βόρεια Μακεδονία από τον σεισμό.

