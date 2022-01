Σέρρες

Στρυμόνας: Νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον 57χρονο που αγνοείτο από τα Θεοφάνια.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 57χρονος ερασιτέχνης ψαράς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από το πρωί των Θεοφανείων στη θαλάσσια περιοχή του Στρυμονικού Κόλπου. Η σορός του βρέθηκε, σήμερα, σε παραλία της Ασπροβάλτας από κάτοικο της περιοχής και έγινε η αναγνώριση.

Ο 57χρονος είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του, όταν -κάτω από άγνωστους λόγους- έπεσε από τη βάρκα στο νερό, ενώ άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού του.

