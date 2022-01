Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία - Κάλυμνος: Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες (εικόνες)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Καλυμνίων.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι 6 μήνες, ήτοι έως και 08 Ιουλίου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

H απόφαση αφορά σε όλα τα νησιά του Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνο, Ψέριμο και Τέλενδο

Σύμφωνα με το kalymnosnews, παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις βράχων και φερτά υλικά σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ μεγάλη καθίζηση προκλήθηκε στο δρόμο πριν την Παλιόνησο, που παραμένει κλειστός.

Ζημιές έχουν υποστεί και σπίτια από τα φερτά υλικά στα Σκάλια. Μηχάνημα του Δήμου επιχειρεί να απομακρύνει τα φερτά υλικά και τους βράχους από το οδικό δίκτυο.

