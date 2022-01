Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νέα κατάληψη από αντιεξουσιαστές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα κατάληψη μέσα στο ΑΠΘ βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το «Στέκι στο Βιολογικό».



Σε νέα κατάληψη εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14:00 έγινε κατάληψη του χώρου πίσω από το κτίριο του Χημικού, λίγα μέτρα πιο δίπλα από το «Στέκι στο Βιολογικό», όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εκκένωση της 34ετούς κατάληψης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



Στο σημείο βρίσκονται περίπου 30 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ καλούν σε στήριξη με δημοσιεύματα σε σελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και στο facebook, αναφέροντας πως «ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα καταληψίες. Καμία επίθεση από το κράτος και τους μηχανισμούς του δεν μπορεί να εκκενώσει τα όνειρα μας. Αυταπάτες τέλος, επαναφορά στην πραγματικότητα. Είμαστε εδώ και θα μας βρίσκετε πάντα απέναντί σας».

Μετά την επιχείρηση της εκκένωσης του Βιολογικού, προκλήθηκαν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι οποίες προχώρησαν ακόμη και σε απειλές για τη ζωή του Πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκου Παπαϊωάννου. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφισοκολλήθηκαν κηδειόχαρτα κατά του Πρύτανη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως, «επέλεξε να ανοίξει τον τάφο του». «Η σορός θα βρίσκεται κάτω από τα μπάζα της κατάληψης στο Στέκι το Βιολογικό».

Ακολούθησε η σύσσωμη αντίδραση του πολιτικού κόσμου κάνοντας λόγο για καταδίκη τέτοιων φασιστικών συμπεριφορών.

Πηγή: ThessToday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Κεραμέως: 5000 προσλήψεις άμεσα για τα κενά, λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Χανιά: Ατύχημα με μαχητικό αεροσκάφος F-16

Γαλιατσάτος στον ΑΝΤ1: Πως θα γίνει “κρύωμα” ο κορονοιός;