Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Η 62χρονη έγινε αντιληπτή και συνελήφθη από την Αστυνομία που ειδοποιήθηκε.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου στο Κέντρο Υγείας Σερβίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kozan.gr, μια 62χρονη γυναίκα προσήλθε για να εμβολιαστεί, αλλά δεν την έφτανε μόνο αυτό…

Αφού ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό της επιχείρησε να αφαιρέσει κι ένα φιαλίδιο με δόσεις εμβολίου της Pfizer.

Έγινε όμως αντιληπτή από το προσωπικό το οποίο ειδοποίησε την Αστυνομία και τελικά η 62χρονη συνελήφθη.

