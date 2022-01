Λάρισα

“Διομήδης”: “Έβρεξε” προβλήματα στην Θεσσαλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτακτο μήνυμα σε πολίτες μέσω του 112.Υπερχείλισε ο Ληθαίος στα Τρίκαλα. Έντονες πλημμύρες στα Φάρσαλα, Διάσωση σκύλων με την βοήθεια πυροσβεστών.

Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Διομήδης» σε περιοχές της Θεσσαλίας.

Στα Τρίκαλα, ο Ληθαίος ποταμός υπερχείλισε μέσα στην πόλη, στο ύψος των Κουτσομυλίων, κάλυψε τις όχθες και «απείλησε» τον παρακείμενο δρόμο.

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός τόσο του Δήμου Τρικκαίων, όσο και της Π.Ε. Τρικάλων.

Το απογευμα της Τρίτης, στους κατοίκους της Μαγνησίας εστάλη ειδοποίηση μέσω του 112, αναφέροντας ότι ειναι σε εξέλιξη επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τους:

Διακοπή κυκλοφορίας σε τρία σημεία το οδικού δικτύου στα Φάρσαλα

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τρία σημεία του οδικού δικτύου στην επαρχία Φαρσάλων, λαμβάνει χώρα λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα η κίνηση από Πολυνέρι προς Σταυρό γίνεται μόνον μέσω της οδού Λεύκης – Σταυρού, καθώς υπάρχει πρόβλημα στην είσοδο του Πολυνερίου.

Επίσης, η κίνηση από Βαμβακού προς Ρευματιά γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Βόλου και της γέφυρας της Ρευματιάς.

Παρομοίως, διεκόπη η κυκλοφορία στο δρόμο που συνδέει το Ευϋδριο με την Κρήνη στο ύψος του Δρισκολιώτη χειμάρου.

Ο δήμος Φαρσάλων συστήνει στους κατοίκους να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο να μετακινηθούν, να το κάνουν με μεγάλη προσοχή.

Διάσωση 4 σκυλιών στο Κατωχώρι Φαρσάλων

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 σκυλιών πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Κατωχωρίου από την πυροσβεστική με την συνδρομή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού που ήταν παρών εκείνη την στιγμή στην διάσωση.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του κ. Αγοραστού στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει τα εξής:

“Στο Κατωχώρι Φαρσάλων απεγκλωβίσαμε μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τέσσερα σκυλάκια που κινδύνεψαν να πνίγουν στην υπερχειλισμένη αποστραγγιστική τάφρο του χωριού. Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλία που δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά από μεγάλες ποσότητες βροχοπτώσεων. Είμαστε παντού όπου υπάρχει ανάγκη”.

πηγές: trikalavoice.gr, iFarsala.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)