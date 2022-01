Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νέα επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης από την ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 15 προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν στο εσωτερικό της.

Νέα επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης η Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για την κατάληψη σε εργαστήριο πίσω από το Χημικό, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Βιολογικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση, παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα (12-01-2022) σε ισόγειο χώρο εργαστηρίου φαρμακολογίας του Α.Π.Θ., ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη από την (10-01-2022).

Συνελήφθησαν συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα.

Σε έρευνα του χώρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ξύλινα κοντάρια,

(2) μοτορόλες

Πλήθος τούβλων – πετρών και τρείς (3) πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν – εκκενώθηκαν, κατά περίπτωση, εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά το πέρας της επιχείρησης ο χώρος παραδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

