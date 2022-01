Εύβοια

Χαλκίδα: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Βάφτηκε με αίμα η άσφαλτος. Τα θύματα είναι νέα παιδιά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στα Χάλια Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evima.gr μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση δυο ΙΧ στην περιοχή Χάλια Χαλκίδας τραυματίστηκαν θανάσιμα ένας 25χρονος και ένας 21χρονος ενώ τρεις ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένοι στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε μάντρα.

