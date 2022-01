Κακοκαιρία “Διομήδης” – Χαλκιδική: Διακοπές ηλεκτροδότησης και κλειστά σχολεία

Χαλκιδική

Δείτε σε ποιες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας η κυκλοφορία διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Προβλήματα σε περιοχές του δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική, προκάλεσε ο «Διομήδης», το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν πτώσεις δένδρων και διακοπές ρεύματος. Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν η Αρναία, το Παλαιοχώρι, η Ολυμπιάδα, η Βαρβάρα κι άλλοι οικισμοί του δήμου, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα, λόγω της χιονόπτωσης και της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου, αλλά και των διακοπών ρεύματος, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στις Κοινότητες Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Στανού, Βαρβάρας, Μεγάλης Παναγίας, Σταγείρων και Στρατονίκης.

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη χιόνισε τις τελευταίες ώρες στον Χορτιάτη, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα, ενώ ανοιχτό είναι όλο το οδικό δίκτυο του νομού.

Στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε ορεινά σημεία της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας και της Πιερίας, εξαιτίας της χιονόπτωσης των τελευταίων ωρών.

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εξέδωσε ανακοίνωση για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του κόμβου Μέστης και του Τελωνείου Κήπων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

