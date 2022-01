Ηράκλειο

Κρήτη: Κεραυνός "χτύπησε" άνδρα στη Μεσαρά

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού άνδρα.

Ενώ η κακοκαιρία "Διομήδης" πλήττει τη χώρα, ένας 37χρονος άνδρας, χτυπήθηκε από κεραυνό, την ώρα που βρισκόταν στον Κομό στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Ο 37χρονος, φέρει εγκαύματα στην πλάτη και εισήχθη στην καρδιολογική του Βενιζέλειου για περαιτέρω εξετάσεις και φαίνεται πως βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: cretapost

