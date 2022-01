Αχαΐα

Πάτρα - Bullying σε φοιτητή: “Όλοι σε θέλουν νεκρό” (εικόνες)

Συγκλονίζει το bullying σε βάρος 23χρονου φοιτητή. Η αλλαγή Πανεπιστημίου, η νέα "επίθεση" και το κύμα συμπαράστασης.



Συγκλονίζει το περιστατικό bullying σε βάρος 23χρονου φοιτητή πλέον στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, όπου άγνωστοι έγραψαν, πριν από τέσσερις ημέρες, έξω από τον τοίχο του σπιτιού του με σπρέι «Όλοι σε θέλουν νεκρό».

Τον περασμένο Νοέμβριο ο 23χρονος φοιτητής Βασίλης Τσαρακτσίδης, που έφτασε στο σημείο να θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του είχε μιλήσει δημόσια για το bullying που υφίσταται από συμφοιτητές του όταν ήταν στο ΕΚΠΑ.

Αυτή τη φορά, πλέον φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, άγνωστοι του έγραψαν με σπρέι «Όλοι σε θέλουν νεκρό», μία φράση που ακουγόταν στο άκρως σοκαριστικό και κακοποιητικό τραγούδι το οποίο έως και πριν από ενάμιση μήνα υπήρχε ακόμα δημόσια ανεβασμένο στο YouTube, παρόλο που είχαν κινηθεί οι νομικές διαδικασίες και ο Βασίλης είχε καταγγείλει προ μηνών την υπόθεση στις Αρχές. Το βίντεο αυτό πλέον είναι ιδιωτικό, αλλά ακόμα δεν έχει κατέβει από το Διαδίκτυο.

Ο φοιτητής δηλώνει στα «Φοιτητικά Νέα» λόγω των απειλών που δεχόταν από συμφοιτητές του και τη μεγάλη καθυστέρηση των αρχών να προχωρήσουν την υπόθεση με την ταυτοποίηση, μετά την μήνυση που κατέθεσε, αναγκάστηκε να αφήσει τη σχολή του και να αλλάξει Πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας το 10% με τις πανελλήνιες.

Έπειτα από όλο αυτό το διάστημα και τον φοιτητή να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, σε νέα πόλη, νέο πανεπιστήμιο, μακριά από τα άτομα που του ασκούσαν ακραίο bullying καταγγέλλει στα «Φοιτητικά Νέα» ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα… «ξυπνώντας βλέπω γραμμένο σε τοίχο του σπιτιού βαμμένο με κόκκινο σπρέι το “όλοι σε θέλουν νεκρό”» όπου όπως λέει ο ίδιος «είναι στίχος απ το τραγούδι των… “συμφοιτητών”».

Τονίζει ότι κατέθεσε μήνυση αρχές Οκτωβρίου κατά γνωστού ατόμου αυτή τη φορά αλλά δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση, όπως δεν έχει προχωρήσει και η διαδικασία της ταυτοποίησης από μέσα Μαρτίου που κατατέθηκε.

«Το κόκκινο χρώμα παραπέμπει στο αίμα»



«Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, όταν αποφάσισα να μιλήσω δημόσια για όλα όσα μου έχουν συμβεί δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μετανιώνω για τίποτα απ’ όλα όσα είπα και έκανα. Εμένα δεν με σέβονται ας σεβαστούν τουλάχιστον την οικογένεια μου.

Έπειτα από αυτό το να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού είναι αναπόφευκτο», έγραψε στα social media ο 23χρονος ποστάροντας και σχετική φωτογραφία.

Οι δικηγόροι του φοιτητή για τη νέα «επίθεση» που δέχθηκε

Με αφορμή αυτή τη νέα «επίθεση» προς τον Βασίλη, οι συνηγόροί του οι William Hab και κα Σαριπανίδου, διευκρίνισαν τα εξής:

“Αναπότρεπτα αυτή η κατάπτυστη ενέργεια στον τοίχο του σπιτιού του, προκαλεί υπόνοιες συσχέτισης με την εκκρεμή υπόθεση του cyber bullying, που ήδη έχει δρομολογηθεί δικαστικά και σε πολύ σύντομο διάστημα, μετά το πέρας της διενεργούμενης προκαταρκτικής, αναμένουμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Το μήνυμα και οι λέξεις που επιλέχθηκαν ακούγονται και στο βίντεο και η επιλογή τους ήταν συνειδητή. Μένει να ερευνηθεί αν σχετίζονται οι ίδιο δράστες ως ηθικοί αυτουργοί ή τρίτα πρόσωπα. Άμεσα θα κατετεθεί από μέρους μας έγκληση κατά αγνώστων για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απειλής. Τέτοιου είδους θρασύδειλες ενέργειες δεν πτοούν στο παραμικρό, ούτε εμάς ως συνηγόρους, πολλώ δε μάλλον τον Βασίλη και την οικογένεια του, που μέχρι τώρα με αξιοζήλευτη αξιοπρέπεια και σθένος διαχειρίζονται τα τεκταινόμενα και αναμένουν την πολυπόθητη δικαίωση”.

Κύμα αγάπης και συμπαράστασης στον 23χρονο Βασίλη



Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram, κάνει λόγο για κύμα αγάπης και συμπαράστασης στο πρόσωπό του, ενώ δηλώνει έτοιμος, να προσπαθήσει, όσο δύσκολο κι αν είναι, να αφήσει πίσω του όσα έχουν συμβεί.

Η ανάρτησή του:

«Αν μπορούσε να υπάρξει μια φωτογραφία ώστε να απεικονίζει το πως νιώθω τα τελευταία 24ωρα τότε σίγουρα θα ήταν αυτή. Πραγματικά το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που έχω δεχθεί είναι κάτι το μοναδικό που ουδέποτε θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα δεχόμουνα και δεν ξέρω καν αν το αξίζω.

Θέλω να ευχαριστήσω έναν προς έναν όλους όσους αφιέρωσαν χρόνο για να εκφράσουν την στήριξη τους προς εμένα και την οικογένεια μου,απάντησα προσωπικά σ όσα περισσότερα μηνύματα μπορούσα και ζήτω συγνώμη σ όσους δεν κατάφερα να το κάνω. Νομίζω ότι είναι ώρα να προσπαθήσω όσο δύσκολο και να είναι να αφήσω πίσω μου τα όσα μου έχουν συμβεί.

Το ότι αναγκάστηκα να φύγω απ' την σχολή που ονειρευόμουν στο ΕΚΠΑ είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει, όμως παρόλα αυτά βρίσκομαι στο τμήμα θεατρικών σπουδών της Πάτρας που είναι εξαιρετικό και που εξαιτίας των όσων έχουν συμβεί πριν λίγες ημέρες και των καταλοίπων των περσινών που είχε ως αποτέλεσμα την λιποθυμία μου τον Οκτώβριο σε εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου έχω παρευρεθεί σε ελάχιστα μαθήματα και με την εξεταστική να αρχίζει σε λίγες μέρες θα πρέπει πραγματικά να καταβάλω τεράστια προσπάθεια αν θέλω να έχω μια αξιοπρεπή παρουσία, είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω στους γονείς μου και ειδικότερα στον πατέρα μου που αναγκάστηκε να φύγει μετανάστης στην Γερμανία για να ανταποκριθεί στις οικονομικές δυσκολίες και στη φοίτησή μου.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συνηγόρους μου, την κ. Σοφία Σαριπανίδου και τον @william.hab, οι οποίοι ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΩ, γνωρίζοντας ότι είμαι φοιτητής και δεν εργάζομαι καθώς και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της οικογένειας μου, από την πρώτη στιγμή δεν αξίωσαν κάτι οικονομικά και με εκπροσωπούν αφιλοκερδώς, παρά το φόρτο του γραφείου τους και τις δύσκολες ποινικές υποθέσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γι αυτό η ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπο τους δεν θα είναι ποτέ αρκετή.

Και πάλι σας ευχαριστώ για όλα».

