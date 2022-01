Καρδίτσα

Ηλεκτροπληξία: νεκρός 50χρονος τεχνίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην διάρκεια επιδιόρθωσης βλάβης που προκλήθηκε από τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας Διομήδης.

Τραγωδία στη Λίμνη Πλαστήρα, ένας 50χρονος εργαζόμενος χτυπήθηκε από ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος εργαζόταν στα Καλύβια Πεζούλας στη Λίμνη Πλαστήρα, για να επιδιορθώσει βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, που προκάλεσε η κακοκαιρία «Διομήδης».

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, ο 50χρονος χτυπήθηκε από ρεύμα κατά τη διάρκεια των εργασιών, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Καρδίτσας όπου δυστυχώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: συλλήψεις για ψώνια με.. “δανεικό” πιστοποιητικό!

Κορονοϊός – Παιδίατροι: Οδηγίες για τον εμβολιασμό των παιδιών

Κορονοϊός – αντιεμβολιαστές: Το προφίλ των αρνητών