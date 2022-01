Θεσσαλονίκη

Εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οκτώ άνδρες και επτά γυναίκες, ηλικίας 20 έως 39 ετών, ενώ μεταξύ αυτών είναι και φοιτητές.

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγούνται οι 15 συλληφθέντες από τη χθεσινή εκκένωση του εργαστηρίου φαρμακολογίας του ΑΠΘ, το οποίο είχε καταληφθεί λίγα 24ωρα μετά την εκκένωση της κατάληψης «Στέκι στο Βιολογικό».

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οκτώ άνδρες και επτά γυναίκες, ηλικίας 20 έως 39 ετών, ενώ μεταξύ αυτών είναι και φοιτητές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και κοινής ειρήνης, της απείθειας, όπως επίσης παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ραδιοσυχνοτήτων. Η μεν πρώτη συνδέεται με τα ξύλινα κοντάρια και η άλλη με τις ασύρματες συσκευές που βρέθηκαν στο σημείο της κατάληψης.

Ενόψει της μεταγωγής τους στον εισαγγελέα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Ρόδος: Τεράστιος τοίχος συνέθλιψε αυτοκίνητα (εικόνες)

Σεισμός στην Ικαρία

Κολωνάκι: Έκαψαν τέσσερα αυτοκίνητα