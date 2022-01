Σέρρες

Κακοκαιρία “Διομήδης” - Σέρρες: Αγωνία για την 24χρονη αγνοούμενη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την 24χρονη στο Λαγκάδι Βισαλτίας. Χθες βρέθηκε νεκρός μέσα σε ρέμα ο 37χρονος σύζυγός της.

Συνεχίζονται από το πρωί οι έρευνες για τον εντοπισμό της 24χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στον ορεινό όγκο του Λαγκαδίου, στον Δήμο Βισαλτίας Σερρών, περιοχή όπου, χθες το απόγευμα, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ρέμα ο 37χρονος σύζυγός της.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τον 22χρονο αδελφό της αγνοούμενης, που συνόδευε το ανδρόγυνο. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μετανάστες από το Ιράν που κινούνταν πεζοί στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο προορισμός τους αλλά και το σημείο αφετηρίας τους.

Φαίνεται ότι επιχείρησαν να διασχίσουν ρέμα αλλά παρασύρθηκαν από τα νερά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν. Ο 22χρονος φαίνεται πως γλίτωσε και κάλεσε στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Στις έρευνες για την 24χρονη συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ.

